E' elettrica l'auto della Polizia Locale

A Parabiago il Comando di Polizia Locale avrà in dotazione una nuova autovettura completamente elettrica.

È arrivata nella giornata di oggi, martedì 5 settembre, la nuova autovettura elettrica in dotazione al Comando della Polizia Locale parabiaghese. Completamente elettrica, silenziosa e dotata di tutta la strumentazione necessaria per il servizio di controllo del territorio, il nuovo veicolo, una Citroen C4, è stata acquistata con un co-finanziamento di Regione Lombardia e prenderà servizio sin da subito.

Con lo stesso finanziamento regionale, il Comando è stato dotato anche di due fototrappola che verranno utilizzate per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti e un nuovo alcoltest per incentivare i consueti controlli sulle strade.

“L’acquisto di un’autovettura completamente elettrica - dichiara il sindaco Raffaele Cucchi - non solo ci permette di coprire meglio il territorio nei servizi di controllo e sicurezza, ma anche di perseguire, come Amministrazione, in politiche che vanno nella direzione di acquisti che prevedano una mobilità elettrica non inquinante”.