E’ don Ettore Guerra il nuovo direttore al Centro Salesiano di via Don Della Torre.

Nella struttura aresina è l’organo di punta che va a sostituire don Davide Perego

Don Ettore ha ricoperto incarichi direttivi

A guidare la comunità salesiana di Arese e le numerose realtà che fanno capo al Centro Salesiano San Domenico Savio è ora don Ettore Guerra che ha sostituito, nella sua attività direttiva, don Davide Perego a capo dell’istituto scolastico ed ex convitto dal luglio del 2020. Don Guerra, salesiano, 61 anni laureato in architettura, originario di Truccazzano (Milano), ha ricoperto l’incarico direttivo nel collegio Don Bosco di Treviglio. Don Ettore Guerra è membro della Congregazione Salesiana. È impegnato nel settore della formazione professionale salesiana e ricopre il ruolo di Direttore regionale del CNOS-FAP Emilia-Romagna ed è referente per i percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale.

Il percorso sacerdotale del nuovo direttore

Ettore Guerra era stato prima nella casa salesiana bergamasca dal 1994 al ’96 e dal 2000 al 2008, come catechista e preside. Dal 2008 al 2011 ha prestato il servizio proprio nel centro salesiano di via Don Della Torre di Arese, dove ha ricoperto anche il ruolo di catechista. Date le sue indiscusse capacità empatiche e propositive gli è stato affidatario l’incarico di preside delle scuole superiori del Collegio aresino. Guerra è stato anche direttore del centro di formazione Salesiano di Bologna (solo per la sezione formativa del lavoro). E’ referente per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale che hanno come obiettivo il non facile compito di modellare le strategie istruttive di chi si occupa della formazione degli allievi.

Una intensa attività di scrittura

Accanto all’impegno pastorale, don Guerra ha coltivato negli anni un’intensa attività di ricerca e di scrittura ed è autore di testi e monografie sui temi dell’educazione, delle attitudini allo studio e al lavoro dopo la scuola. Ha partecipato a convegni come relatore sui argomenti riguardanti la formazione professionale.

Un carattere cordiale e accogliente

Il nuovo direttore in servizio da pochi giorni viene descritto come un personaggio particolarmente capace di entrare in relazione con tutti, grande mediatore, con una infinita comprensione empatica che mette a proprio agio gli interlocutori. Dal mese di agosto quindi sarà attivo come direttore dell’intero collegio aresino. Essendo stato già ad Arese ha dichiarato di ricordare molto bene la realtà locale.