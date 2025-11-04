E’ arrivato Narco, l’unità cinofila della Polizia Locale

Un nuovo agente al servizio della Polizia Locale di Cornaredo: si chiama Narco, ed è un cucciolo di pastore tedesco.

Unità Cinofila

Lunedì 3 novembre la squadra della Polizia Locale di Cornaredo si è rinforzata con un nuovo elemento. Dopo alcuni mesi di corso addestrativo presso la Polizia Penitenziaria di Asti, infatti, è giunto al comando di via Favaglie Grandazzi il cane Narco, pastore tedesco di otto mesi.

Polizia Locale Cornaredo

Il nuovo Ufficiale a 4 zampe verrà impiegato nell’unità cinofila principalmente per finalità antidroga. Sarà guidato dal conduttore scelto, l’Agente Paola Venturino, che vanta un’esperienza decennale nel campo della cinofilia in qualità di istruttore. Il neo costituito nucleo cinofilo opererà alle dirette dipendenze del Comandante Domenico Giardino.

Il cane avrà lo scopo di rafforzare la lotta allo spaccio sul territorio e sarà messo a disposizione, ove necessario, delle altre forze di Polizia territorialmente competenti.

Lotta allo spaccio

L’annuncio arriva dal comandante Domenico Giardino: