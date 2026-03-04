E’ arrivato il Luna park in città

Come ogni anno nel mese di marzo ad Abbiategrasso arrivano le giostre. Piazza Vittorio Veneto ospiterà le attrazioni del Luna Park.

Fino al 15 marzo

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comune stabilisce importanti modifiche alla viabilità e alla sosta a partire dalle 20 di ieri, martedì 3 marzo 2026, fino alle 24 di domenica 15 marzo.

Per tutto il periodo indicato vige il divieto di transito permanente e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area adibita a parcheggio di Piazza Vittorio Veneto dove sono in funzione le giostre.

Di conseguenza, l’accesso alle vie Piave e Montesanto sarà consentito esclusivamente ai residenti e agli aventi titolo con ingresso da via Magenta, mentre l’accesso in via Trieste sarà possibile solo da via Mameli per i soli residenti. Si segnala inoltre che nelle giornate di domenica 8 e domenica 15 marzo, tra le 14 e le 20, verrà istituito il divieto di circolazione su tutta la piazza nel tratto compreso tra le intersezioni con via Trento e via Gorizia. In queste fasce orarie sono previste deviazioni obbligatorie per il traffico proveniente da via Novara, viale Serafino Dell’Uomo e viale Manzoni verso le direttrici periferiche. Restano esclusi dai divieti i mezzi di soccorso, le Forze di Polizia e i veicoli del personale viaggiante impegnati nelle operazioni di allestimento.