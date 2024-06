Duecento persone hanno partecipato a PizzAvis

Più di duecento persone hanno partecipato venerdì 14 giugno 2024 a Santo Stefano Ticino alla "PizzAvis" organizzata dal gruppo Avis locale.

Il 14 Giugno si celebra ogni anno la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” che è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’AVIS di Santo Stefano Ticino ha iniziato a festeggiarla nel 2011 organizzando la prima “pizzAVIS”; una pizzata in piazza con serata musicale aperta a tutti. Da allora viene proposta tutti gli anni nei Sabati più prossimi al 14 Giugno.

Quest’anno invece si è deciso di celebrarla proprio Venerdì 14 Giugno, cogliendo l’occasione di poterlo fare in una giornata che notoriamente consente di trascorrere la serata fuori casa anche alle persone che lavorano. Le 200 persone che hanno partecipato hanno confermato la validità di questa scelta, confermando altresì l’ormai abituale successo di questa iniziativa. Che è diventata un appuntamento tradizionale del paese. Grazie alla collaborazione di tutte le pizzerie del paese, nell’arco di un’ora sono state servite 200 pizze per la prima “gustosa” parte della serata. Serata che è proseguita “gastronomicamente” con la degustazione del dessert e del caffè e “ludicamente” con la musica e il ballo proposti dai bravissimi “New Astor”.

L'occasione di promuovere la donazione

La pizzAVIS Stefanese è “il bello di stare insieme”; un concentrato di gastronomia, musica, divertimento e socializzazione. Occorre però ricordare che questa iniziativa degli AvisStefanesi, oltre a celebrare la Giornata Mondiale del Donatore, ha sempre avuto lo scopo di propagandare l’Associazione con la speranza di trovare nuovi Donatori. L’AVIS Stefanese ricorda che c’è sempre più bisogno di sangue e che l’unica “macchina” in grado di produrlo è il corpo umano. Per cui l’unico modo per ottenerlo è il prelievo che viene eseguito durante la donazione.

L’invito che gli AviStefanesi rivolgono a tutti, soprattutto ai GIOVANI, è quindi quello di iscriversi all’AVIS e di farlo in una qualsiasi delle Sedi che sono presenti in quasi tutti i Comuni. Chi volesse iscriversi a Santo Stefano Ticino può farlo recandosi presso la Sede di Piazza Costituzione 12, aperta il Mercoledì dalle 17,30 alle 19,00, oppure scaricando la domanda di iscrizione dal sito https://comunale.avis-santostefanoticino.it/ che, dopo averla compilata, deve essere trasmessa all’indirizzo santostefanoticino.comunale@avis.it.