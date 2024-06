Gaggiano, auditorium vandalizzato : “Un gesto ignobile”

Vandali in azione all’auditorium di via Dante a Gaggiano. E’ accaduto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno 2024

Già domenica mattina molte persone hanno aiutato a rimetter in ordine il disordine creato da alcuni ignoti che hanno agito indisturbati nella notte. Ragazzi che seguono i corsi ed insegnanti si sono messi all'opera per ripulire il tutto.

Sulla questione è intervenuto anche il nuovo primo cittadino Enrico Baj:

“Ebbene sì, purtroppo succede anche a Gaggiano: una struttura raffinata che rappresenta un prezioso punto di ritrovo per la nostra comunità, è stato vandalizzato da anonimi. Un gesto scriteriato, gratuito e ignobile che ci offende tutti. Ringrazio i volontari di Favola Folle che, insieme al personale della cooperativa che realizza le pulizie comunali, hanno subito provveduto al ripristino e alla funzionalità degli ambienti- ha commentato il neo sindaco - Alla luce di tutto ciò avanzo con fermezza una considerazione. Sono stato scelto alla guida del paese, questo significa che ogni cittadino deve ritenersi libero e sicuro di circolare per le strade e i luoghi pubblici senza timore. E allo stesso tempo ognuno di noi deve segnalare anomalie e insidie che possano inficiare la sicurezza sociale. Non voglio più che Gaggiano sia un quartiere dormitorio insicuro anche per fare due passi d’estate rischiando di inciampare tra vetri rotti e mozziconi di sigarette e chissà cos’altro. E siccome la questione sicurezza è un valore tangibile e percepibile, non si tratta di fare speculazioni politiche, ma di agire nell'interesse di tutti. Colgo dunque l'occasione per evidenziare come tema prioritario di governo sarà da oggi l'innalzamento della sicurezza in paese, valutando subito ogni miglioramento tecnologico e di risorse umane che si renda necessario per accrescere la vivibilità all'aperto del paese. Per fare questo ho bisogno del vostro sostegno. Vi invito pertanto a segnalarmi personalmente ogni anomalia che crei disturbo alla libera e civile frequentazione dei luoghi. Perché sono il Sindaco di tutti, a partire da coloro che manifestano un senso civico e di cura del patrimonio pubblico. Andrò dalle forze dell’ordine, perché questo senso di impunità deve finire, chi distrugge deve pagare. Ragazzi se vi sentite annoiati, prendete esempio dai vostri coetanei che, con volontà e senso civico, hanno ripulito il teatro per renderlo operativo già da questa sera. Questi cittadini, seppur così giovani; riconoscono il valore artistico e umano della compagnia favola folle e, con il sentimento di appartenenza ad un unica e grande comunità, assieme al personale di pulizia, sono intervenuti a sistemare i vostri disastri”.