Duecento pacchi alimentari alle famiglie meno fortunate grazie al Lions Club Rho-Fiera

Anche quest’anno il Lions Club Rho-Fiera, presieduto dall’avvocato Marcello Paleari, ha mantenuto fede al proprio impegno: 200 pacchi di Pasqua sono stati donati alle famiglie più vulnerabili della città. Un gesto concreto e ripetuto nel tempo, che si inserisce in un progetto più ampio insieme all’analoga iniziativa natalizia, permettendo al Club di raggiungere complessivamente 400 nuclei familiari nel corso dell’anno, 200 a Natale e 200 in occasione delle festività pasquali.

L’iniziativa rispecchia pienamente il motto lionistico “dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”

«L’iniziativa – spiegano dal Lions Rho Fiera – rispecchia pienamente il motto lionistico “dove c’è bisogno, lì c’è un Lions” e si è potuta realizzare grazie alla partecipazione corale di tutti i soci. Il coordinamento operativo è stato curato dal socio Renato Volontè, con la preziosa collaborazione di Claudio Masseroni della Caritas Rhodense per la distribuzione sul territorio, di Monsignor Norberto Donghi e del Supermercato Eurospin di Rho, partner consolidato e punto di riferimento per questa azione solidale.

Il sostegno e la vicinanza alla nostra comunità sono un aspetto fondamentale per il nostro Club

Il sostegno e la vicinanza alla nostra comunità sono un aspetto fondamentale per il nostro Club e per tutta la nostra Associazione, questa particolare attività di servizio si inserisce nel programma globale del Lions International incentrato su una delle principali aree di interesse, la “fame” » ha dichiarato il presidente Paleari ricordando inoltre che le altre aree in cui l’associazione opera sono “cancro infantile, diabete, ambiente, vista, aiuti umanitari, assistenza alle catastrofi e supporto ai giovani, tutte aree in cui il Lions Club RhoFiera, periodicamente, cerca di portare il proprio contributo». Inoltre il Presidente ha voluto ringraziare Monsignor Donghi, la Caritas e la dirigenza dell’Eurospin di Rho per l’impegno condiviso. Un impegno che, anche quest’anno, ha regalato alle famiglie in difficoltà serenità nel giorno di Pasqua.