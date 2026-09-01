Due strade, due interventi concreti per il paese

Decoro e sicurezza nell’obiettivo dell’Amministrazione. Due strade, due interventi concreti per migliorare la viabilità di Gaggiano.
Due strade importanti
Dall’Amministrazione fanno sapere che grazie a un’attenta gestione delle risorse è stato possibile realizzare i primi interventi di rifacimento del manto stradale, intervenendo anche su una strada che presentava importanti criticità e che conduce all’Ecocentro.
“In questo caso, l’utilizzo di un materiale innovativo ha permesso di ottimizzare le risorse disponibili, rendendo possibile un intervento necessario su una strada che da tempo presentava problematiche – spiega il sindaco Enrico Baj – Presentava molti avvallamenti con un ghiaino innovativo siamo riusciti a risolvere il problema”.
Un secondo importante intervento ha riguardato Via Matteotti dove:
“Grazie alla combinazione di risorse comunali e risorse derivanti dai lavori effettuati dai gestori della fibra ottica, è stato possibile procedere con il rifacimento dell’intera via – ha aggiunto il primo cittadino – Questi sono i primi due interventi di un piano più ampio: il Comune sta effettuando un’attenta analisi delle criticità presenti sulle strade del territorio, così da programmare e realizzare progressivamente nuove asfaltature, intervenendo dove maggiormente necessario. Un impegno che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, strada dopo strada”.
Nuovi cantieri
Oltre a questi lavori il sindaco Baj ha voluto ricordare che :
“Inizieranno a breve i cantieri di piazza della Repubblica e del Palazzetto dello sport, due interventi molto attesi e importanti per l’intera comunità – precisa Baj – Termine dei lavori tra 10/12 mesi, entro giugno 2027”.