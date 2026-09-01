Due strade, due interventi concreti per il paese

Decoro e sicurezza nell’obiettivo dell’Amministrazione. Due strade, due interventi concreti per migliorare la viabilità di Gaggiano.

Dall’Amministrazione fanno sapere che grazie a un’attenta gestione delle risorse è stato possibile realizzare i primi interventi di rifacimento del manto stradale, intervenendo anche su una strada che presentava importanti criticità e che conduce all’Ecocentro.

Un secondo importante intervento ha riguardato Via Matteotti dove:

“Grazie alla combinazione di risorse comunali e risorse derivanti dai lavori effettuati dai gestori della fibra ottica, è stato possibile procedere con il rifacimento dell’intera via – ha aggiunto il primo cittadino – Questi sono i primi due interventi di un piano più ampio: il Comune sta effettuando un’attenta analisi delle criticità presenti sulle strade del territorio, così da programmare e realizzare progressivamente nuove asfaltature, intervenendo dove maggiormente necessario. Un impegno che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, strada dopo strada”.