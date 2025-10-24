Una bella occasione per passare una giornata in bicicletta all’aria aperta ammirando le bellezze del territorio. Segnatevi sul calendario questa data: domenica 26 ottobre

Questa ‘ l’iniziativa “Due ruote nei sapori d’autunno” è organizzata dalla Pro Loco di Abbiategrasso in collaborazione con i Comuni di Abbiategrasso, Morimondo, Ozzero, Albairate e Robecco sul Naviglio ed inoltre con i volontari di Fiab Abbiateinbici, Protezione civile, Croce Azzurra e il gruppo La Cappelletta.

Alla scoperta del territorio

Un vero e proprio tuffo immersivo su due ruote negli splendidi scenari della campagna abbiatense, resa ancora più magica dalle atmosfere dell’autunno. Un percorso in sicurezza di circa 40 chilometri. Si parte alle 9.30 da piazza Castello Abbiategrasso, luogo del ritrovo, colazione alle 10 circa nella sede della Pro Loco di Morimondo, poi si riparte verso Ozzero, dove è previsto un aperitivo a Palazzo Cagnola verso le 11. Poi la tappa più lunga porterà i partecipanti a Robecco sul Naviglio ad ammirare le stupende ville storiche e alle 13 risottata nel parco Villa Terzaghi.

Dopo la pausa pranzo destinazione Albairate con arrivo per una merenda verso le 15.30. Alle 17 fine della scampagnata con arrivo nella centralissima piazza Marconi ad Abbiategrasso.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Casa di riposo città di Abbiategrasso Onlus