Due nuovi photored sul Sempione

Due nuovi photored entreranno in funzione alla mezzanotte di domenica sulla Statale 33 del Sempione all’altezza dell’incrocio con via Lainate. Due nuovi impianti fissi di rilevazione delle infrazioni semaforiche del Codice della Strada che sono stati installati in questi giorni.

Attualmente in città i photored attivi sono due, posizionati in incroci pericolosi

Finora in a Rho i cosiddetti photored, ovvero i dispositivi elettronici usati per rilevare automaticamente il passaggio dei veicoli con il semaforo rosso, sono attivi in due importanti intersezioni: quella tra corso Europa e le vie Milano e Donizetti, nei pressi del sottopasso ferroviario, e quella tra le vie De Gasperi e Tommaso Grossi all’altezza del cavalcavia in zona Fiera.

Il comandante della Polizia Locale Frisone: «Fondamentali per garantire la sicurezza dell’incrocio»

«Queste apparecchiature sono necessarie per arginare sia le infrazioni sia l’alta velocità in prossimità di incroci molto trafficati – spiegano il comandante della Polizia Locale Antonino Frisone e il Sindaco Andrea Orlandi – E’ fondamentale garantire la sicurezza dell’incrocio tra la Statale 33 del Sempione e via Lainate, che è stato purtroppo teatro di numerosi incidenti stradali, anche con esiti fatali per le persone rimaste coinvolte» I due nuovi photored sono stati posizionate come prevede l’ex articolo 146 c. 3 e 41 c. 11 del Codice della Strada. Le strumentazioni come quelle già presenti sul territorio comunale saranno collegate al comando di polizia locale