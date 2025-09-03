Il 7 settembre 2025 verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “i valori sociali” dedicati a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€.

Due nuovi francobolli dedicati a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Tiratura: duecentocinquantamila esemplari per ciascun francobollo.

Foglio: cinquanta esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Carlo Acutis

La vignetta raffigura il giovane beato Carlo Acutis scomparso a soli 15 anni nel 2006, diventato simbolo della testimonianza della fede cristiana nell’era digitale, che sarà proclamato santo il 7 settembre 2025.

Completano il francobollo la leggenda “CANONIZZAZIONE DI CARLO ACUTIS”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

Pier Giorgio Frassati

La vignetta riproduce un particolare del dipinto del pittore Alberto Falchetti raffigurante il beato Pier Giorgio Frassati scomparso a soli 24 anni nel 1925, una delle figure più luminose del cattolicesimo del Novecento, che sarà proclamato beato il 7 settembre 2025.

Completano il francobollo la leggenda “CANONIZZAZIONE DI PIER GIORGIO FRASSATI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.



Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso lo spazio filatelia Roma 1.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.