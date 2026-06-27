Due nuovi defibrillatori per la città: domani l’inaugurazione in via Menotti e in viale Sabotino

La rete di cardioprotezione di Legnano si amplia con l’installazione di due nuovi defibrillatori semiautomatici esterni (Dae).

In arrivo due nuovi defibrillatori: la rete cittadina di cardioprotezione si amplia

L’inaugurazione, promossa dall’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv, è in programma per domani, domenica 28 giugno, in due distinti momenti: alle 10 in via Ciro Menotti 89 e alle 10.45 in viale Sabotino 167, alla Pizzeria Dasa.

L’associazione, che invita cittadini e sostenitori a partecipare alle inaugurazioni, sottolinea:

«Ogni defibrillatore installato rappresenta una possibilità concreta in più di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Quando si parla di emergenze, anche pochi minuti possono fare la differenza».

L’obiettivo è continuare a rafforzare la rete di cardioprotezione del territorio, promuovendo al tempo stesso la cultura della prevenzione e del primo soccorso.

Corso Blsd alla TecnoCity: «Una comunità più preparata è una comunità più sicura»

L’iniziativa arriva all’indomani di un’altra attività dedicata alla diffusione delle competenze salvavita. Ieri, venerdì 26 giugno, l’associazione ha infatti tenuto un corso Blsd (“Basic life support and defibrillation”, l’insieme delle manovre di primo soccorso e delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco) alla TecnoCity – Area Business di Legnano, rivolto ai lavoratori delle aziende presenti nel polo. Durante il corso i partecipanti hanno appreso come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le corrette manovre di rianimazione e utilizzare un defibrillatore semiautomatico, competenze fondamentali per intervenire nell’attesa dei soccorsi. L’associazione ha ringraziato le aziende che hanno aderito all’iniziativa, evidenziando l’importanza della formazione come strumento di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il messaggio con cui Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv accompagna entrambe le iniziative è:

«Continuiamo a diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso, perché una comunità più preparata è una comunità più sicura. Ogni battito conta».