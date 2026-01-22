Due nuove socie per il Lions club Legnano Castello

L’ingresso di nuovi Soci conferma la vitalità e l’inclusività del Club e ne rafforza la capacità e la volontà di essere ancora più strumento di “servizio”

Il circolo Lions Legnano Castello le Robinie festeggia l’ingresso di due nuove Socie: Lucrezia Baldo e Elena Gaiera.

Il Presidente Alberto Romanò assistito dal Presidente del Comitato Socio Massimo Monaco e alla presenza del Presidente della Zona B della Terza Circoscrizione Marco M. Rotondi ha officiato la cerimonia di ingresso delle due nuove Socie, accolte con entusiasmo e grande soddisfazione da tutti i Soci del Club.

Lucrezia Baldo, presentata da Gianni Berti, è la moglie del Socio Giordano Merchiori prematuramente scomparso lo scorso 7 luglio 2025 con cui gestiva la Credit Soft, società di recupero crediti vantati verso la pubblica amministrazione.

Elena Gaiera, presentata da Licia Colombo, è la contitolare della farmacia di famiglia in Castano Primo nonché Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale sempre a Castano.

Prima della chiusura della serata il Presidente Alberto Romanò ha consegnato al Past President Luca Del Col Balletto il riconoscimento ricevuto dal board internazionale tramite il Governatore Lorenzo Terlera.