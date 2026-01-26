Due missioni salvavita in pochi giorni

Doppio viaggio salvavita con gli agenti della Polizia Locale di Robecco sul Naviglio. Il 2026 inizia in giro per il nord Italia con un’operazione che dà speranza ad alcune persone che erano in attesa di un trapianto. Il nucleo trasporto organi della Polizia Locale di Robecco, la scorsa settimana ha avuto molto da fare. L’Agenzia regionale emergenza urgenza , ha allertato la sezione di Robecco martedì 20 gennaio e poi anche mercoledì 21.

Un lavoro di squadra

Il comandante della PL di Robecco Roberto Santi, ha subito accolto le richieste, valutato l’operatività del suo comando, e organizzato le due missioni.

“Va ricordato che gli agenti che svolgono questo servizio lo fanno su base volontaria, fuori dall’orario di servizio e solo dopo un’attenta preparazione – spiega Santi – Quando Areu ci ha chiamato per chiedere la nostra disponibilità, dopo avere analizzato la situazione, abbiamo accettato il trasporto. Si è trattata di una situazione sui generis, essendo due missioni ravvicinate, in meno di 48 ore”.

Un servizio fondamentale per la comunità, un’opportunità per dare speranza e salvare delle vite umane grazie ad una rete ben organizzate ed efficiente, coordinata da Areu.

“Il nostro comando ha un nucleo trasporto organi composto da 4 agenti più 1 in convenzione con il Comune di Boffalora Sopra Ticino. La ripartenza di questo servizio è anche legata al rinnovo della convenzione con Areu siglato il 15 dicembre 2025 – prosegue il comandante – Io devo ringraziare tutti gli operatori che con me garantiscono, quando possibile, questo servizio, l’Amministrazione Comunale che ci supporta e questo non è un fatto scontato e il sindaco di Boffalora per l’agente che mette a disposizione. E’ un lavoro di squadra, con scheda missione da rispettare e solo uniti e affiatati si possono raggiungere obiettivi come questi”.

1500 km percorsi

Due missioni in due giorni. Quasi 1500 km percorsi, di cui 650 in emergenza. Il Comando di Robecco sul Naviglio ha partecipato a due delicatissimi trasporti di organi salvavita: 20 gennaio trasporto pancreas da Bergamo a Padova, il giorno successivo trasporto di entrambi i reni da Pavia a Udine.

“Devo ringraziare gli agenti Virginia Vitiello e Antonio Antenore per la professionalità, la prontezza e il cuore messi in ogni chilometro percorso. Orgogliosi di contribuire, anche così, alla speranza di una nuova – conclude il comandante che ha partecipato ad una delle missioni – La tensione è alta, ma noi siamo preparati a questo, a rispettare i tempi per la consegna da quando andiamo all’ospedale dove vengono espiantati, messi negli appositi contenitori e assicurati nel vano dell’auto appositamente allestita (Una Porche Macan confiscata e concessa in uso gratuito) e poi via a sirene spiegate e lampeggiando accesso verso l’ospedale dove verranno impiantati dando speranza ad una vita”.

Dare la possibilità di vivere ad una persona malata è qualcosa di speciale, e il nucleo trasporto organi di Robecco quando viene allertato fa questo:

“Grande soddisfazione per le due missioni portate a termine, grande stanchezza, ma l’obiettivo raggiunto ci riempie di gioia. Far parte di questo team è un onore, cerchiamo di aiutare chi ha bisogno” conclude Santi.