Dopo la festa dell’adesione tenutasi 8 dicembre all’oratorio di Legnanello, Azione Cattolica Decanato di Legnano invita tutta la cittadinanza ad altri due eventi di questa settimana.

Due incontri con l’Azione cattolica di Legnano

Il primo appuntamento sarà questo giovedì 11 dicembre ore 21 al Convento di Santa Teresa del B. G. in piazza Monte Grappa, con la terza tappa della Lectio Divina con il titolo “Sia fatta la volontà del Signore, da Mileto a Gerusalemme”. Come sempre la meditazione sarà tenuta da Frate Fausto Lincio dei Padri Carmelitani Scalzi.

Il secondo appuntamento sarà questo venerdì 12 dicembre ore 21 a Busto Garolfo presso il salone San Carlo di via Magenta, il primo incontro sulla “Dottrina sociale della chiesa” sarà tenuta dal docente e scrittore Giorgio Vecchio.