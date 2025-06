Due giorni dedicati al grande ciclismo con il Giro Next Gen

Il Giro Next Gen 2025, corsa dedicata ai grandi talenti del ciclismo mondiale prenderà il via domenica dal centro di Rho con una cronometro individuale cittadina e si concluderà, dopo 1.031 km, il 22 giugno, a Pinerolo.

Cronometro nel centro cittadino per la prima tappa, e la seconda partirà dalla Fiera

L’evento, presentato nelle scorse settimane a Fiera Milano Rho alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, è organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani. La cronometro sarà effettuata su un percorso di 8,4 chilometri, con partenza da piazza Jannacci e arrivo in piazza San Vittore. Questo il percorso definito dagli organizzatori: piazza Jannacci, via San Michele del Carso, via Pace, rotatoria - via De Gasperi, oltre l’incrocio con via Risorgimento fino alla rotatoria di via Di Vittorio, via Di Vittorio, via Risorgimento, via Michelangelo Buonarroti, Ponte Buonarroti, rotatoria con via Federico Borromeo in contromano, via Federico Borromeo, corso Europa, sottopasso ferrovia, via Milano, corso Garibaldi, Piazza San Vittore.

Domenica cronometro in centro strade chiuse dalle 8.30 alle 16

Domenica, ci sarà la prima prova. Le strade coinvolte dal percorso di gara saranno chiuse dalle 8.30 fino alle 16. Seconda tappa lunedì con partenza a mezzogiorno dalla Fiera di Rho-Pero e arrivo a Cantù dopo 146 chilometri.