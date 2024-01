Due appuntamenti per ricordare la figura di don Giuseppe Berretta

Duplice appuntamento a gennaio a Parabiago per ricordare l'amata figura di don Giuseppe Beretta: la Messa che si è svolta il 13 gennaio e l'appuntamento dedicato ai giovani il prossimo 25 gennaio.

Due appuntamenti per ricordare don Giuseppe Beretta

Sabato 13 gennaio nella Chiesa Parrocchiale di Parabiago è stata officiata una Santa Messa in suffragio di Don Giuseppe Beretta nel secondo anniversario della sua scomparsa. La grande partecipazione ha mostrato ancora una volta il grande affetto verso il sacerdote che ha speso 47anni del suo ministero nella comunità con un’attenzione particolare ai più piccoli e ai più fragili.

L'appuntamento del 25 gennaio

Sempre per ricordare le numerose iniziative intraprese, è stata organizzata una serata per giovedì 25 gennaio presso la sala Teatro dell’Oratorio di San Lorenzo di Parabiago su un tema a lui molto caro, l’educazione dei ragazzi.

L’incontro sarà anche l’occasione per la presentazione del libro realizzato sulla figura di Don Giuseppe, con alcuni suoi scritti, testimonianze di chi l’ha conosciuto e una “biografia per immagini”. Un primo omaggio ad un sacerdote che tanto ha dato alla comunità di Parabiago e non solo.