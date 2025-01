Droga e alcol, via le patenti a Cornaredo

Prime applicazioni del nuovo codice della strada a Cornaredo.

Polizia Locale Cornaredo

Nei giorni scorsi le pattuglie della Polizia Locale guidata dal comandante Domenico Giardino nel corso dei costanti controlli del territorio hanno preso seri provvedimenti nei confronti di due automobilisti alla guida in stato di alterazione.

Droga e alcol

Il primo episodio è avvenuto il 7 gennaio: nel corso di un controllo mirato su un’automobile in transito gli agenti si sono imbattuti in una donna alla guida in evidente stato di alterazione. La stessa donna ha ammesso di aver assunto stupefacente, e alla richiesta degli agenti di sottoporsi agli esami ematici si è rifiutata. Da qui il provvedimento nei confronti della donna, italiana di 50 anni: ritiro della patente, denuncia e sequestro dell’automobile. Segnalazione alla Prefettura anche per il passeggero con lei sull’automobile. Pluripregiudicato, ha consegnato lui stesso agli agenti una modica quantità di cocaina per uso personale.

Sequestro e denunce

Nella giornata di giovedì 9 gennaio sempre durante i controlli dinamici del territorio gli operatori si sono imbattuti in un automobilista alla guida al cellulare. Fermato, è stato sottoposto al test per rivelare la presenza di alcol nel sangue. Il test alcolemico ha evidenziato un valore di alcol nel sangue superiore alla soglia di un 1,5 grammi al litro, ben superiore ai limiti previsti dalla legge. L’uomo è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente e sequestro del veicolo e denuncia.

Prosegue dunque il nuovo corso della Polizia locale cornaredese.