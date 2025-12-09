Doppio appuntamento con la Casa di Babbo Natale

Torna la “Casa di Babbo Natale” allestita dai membri della compagnia teatrale Sempr’alegher di Parabiago. Due le date da segnare in agenda: i prossimi 20 e 21 dicembre l’appuntamento è fissato in via Sant’Ambrogio, al civico 11.

La compagnia Sempr’alegher alle prese con la Casa di Babbo Natale

Come da tradizione, la compagnia teatrale I Sempr’alegher farà tappa a Parabiago e lo farà mettendo in campo l’iniziativa denominata “Natal a ca nostra”. Gli anni scorsi erano stato organizzati spettacoli per i bambini mettendo in scena favole di Natale. Quest’anno, invece, a farla da padrona sarà l’esperienza positiva già vissuta. Sabato 20 dicembre e domenica 21 sarà allestito un ampio spazio in centro in via Sant’ Ambrogio, 11. Sarà questa la Casa di Babbo Natale, che aprirà le porte a bambini e famiglie, pronti per essere accolti dal Babbo Natale seduto sul trono accanto alla sua slitta per una foto ricordo.

Tanti gli ingredienti della visita nella casa di Babbo Natale

Anche le mamme scenderanno in campo per confezionare buonissimi dolcetti e simpatici elfi che lavorano il legno per costruire giocattoli. Sarà l’occasione per ammirare una piccola mostra di presepi e giocattoli d’epoca e la casa di Babbo Natale sarà allietata da arie natalizie suonate dallo zampognaro. A tutti i bambini verrà offerto un piccolo omaggio e si potranno vincere giocattoli, giochi in scatola e peluche.