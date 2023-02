Dopo un anno di guerra in Ucraina, si torna in piazza a chiedere la pace

La città di Rho ribadisce il proprio “no” alla guerra con una fiaccolata per la pace prevista per la sera di martedì 28 febbraio. Tantissimi comuni si uniranno alla manifestazione

L'iniziativa

La fiaccolata, organizzata da Ufficio Pace con Comitato intercomunale per la pace e Coordinamento milanese pace in comune, vede coinvolti i Comuni di Rho, Arluno, Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Solaro e Vanzago.

L'evento martedì

L’evento si terrà martedì 28 febbraio a un anno di distanza dalla manifestazione di piazza che ha radunato circa 3000 cittadini del rhodense lo scorso anno, per ribadire il desiderio di pace.

Testimonianze e ringraziamenti

Saranno ricordate le guerre in corso, anche attraverso testimonianze e letture durante il cammino, tra cui quella in Ucraina, che continua con grandi sofferenze. La fiaccolata sarà anche un momento per accogliere gli ucraini che si sono stabiliti in città e per ringraziare famiglie e associazioni che li hanno accolti e aiutati