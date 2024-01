Dopo l'incendio parte la raccolta fondi per aiutare la ferramenta

Dopo l'incendio che venerdì 29 dicembre ha divorato lo storico negozio Gigi Ferramenta di Corbetta, la città ha dimostrato tutto il suo grande cuore.

Dopo l'incendio la raccolta fondi per aiutare la ferramenta

Sulla piattaforma di fundraising «gofundme» è stata avviata una raccolta fondi per aiutare i titolari dell’attività che nelle fiamme hanno perso sia il loro lavoro che quanto di buono hanno fatto nel corso degli anni passati per costruire questa attività.

Una raccolta che è stata lanciata attraverso queste belle parole: «L’attività storica di Corbetta, Gigi Ferramenta, purtroppo è andata in fiamme due giorni prima della fine dell’anno. Aiutiamola a ricostruire e a ripartire per essere ancora un riferimento per la nostra città».

Un'escalation solidale

Come spesso già accaduto anche in passato, i cittadini non si sono tirati indietro e anche in questa circostanza hanno attinto a piene mani dalla grande sensibilità ed attenzione verso chi si trova in situazioni di difficoltà. Dopo soli 4 giorni la raccolta ha raggiunto poco meno di 10mila euro con un totale di ben 138 donazioni. Una vera e propria escalation solidale che, nel buio delle difficoltà e della terribile situazione verificatasi, ha acceso un piccolo lumicino di speranza.

Chi volesse partecipare e contribuire così ad aiutare Gigi Ferramenta può farlo collegandosi al link www.gofundme.com/f/aiuta-gigi-ferramenta.