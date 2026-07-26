Dopo l’estate al via la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale

Alcuni aggiornamenti su progetti che sta portando avanti l’Amministrazione comunale di Vermezzo con Zelo . La sindaca Ada Rattaro, ha voluto informare i cittadini e fare il punto della situazione. Prima bella notizia riguarda l’attesa realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale che scavalcherà il Naviglio Grande e la S.S. 494 “Vigevanese”, collegando l’abitato alla stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo.

Funzionale per il territorio

“E’ un’opera attesa da molto tempo – sottolinea Rattaro – Finalmente i tempi sono maturi. In questi giorni siamo arrivati alla fase delle aperture delle buste della gara d’appalto che è stata indetta, quindi tra qualche giorno sapere la ditta che realizzerà i lavori. E’ stato un iter molto lungo e articolato, prima di tutto nel reperire le risorse considerando che il costo supera abbondantemente i 2 milioni di euro. Grazie al finanziamenti di Città Metropolitana di Milano, quelli di Regione Lombardia e risorse proprie del Comune siamo arrivati alla fase realizzativa. Dopo l’estate partiranno i lavori”.

Più sicurezza

Ma le novità non sono finite qui, sempre in termini viabilistici e di sicurezza è lo stanziamento, confermato solo qualche giorni fa, da parte di Città Metropolitana , di fondi di 665mila euro per la realizzazione della rotatoria sulla SP 30 all’incrocio con via Piave.

“Si tratta di un’opera molto importante per la nostra comunità, attesa da tempo – prosegue la sindaca – Per la sicurezza stradale. Con il vicesindaco Molino siamo stati spezzo nella sedi opportune proprio per sottolineare che il nostro Comune si estende sul territorio della Sp 30 per un lungo tratto ed è anche l’unico paese che non ha una rotatoria per garantire un accesso sicuro all’interno del paese”.

Inoltre grazie ad un avanza di amministrazione libero quest’anno sarà avviato un piano delle asfaltature che riguarderà oltre 2 chilometri di marciapiedi e 1 Km e mezzo di strade. Da settembre a primavera 2027 saranno investiti oltre 350mila euro per questi interventi per ridare decoro alle strade comunali.