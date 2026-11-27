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Un ponte tra i giovani e l’amministrazione comunale, per ascoltare le loro richieste e favorire un confronto più diretto con le istituzioni. È questo l’obiettivo dell’incarico affidato dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice al consigliere comunale Pietro Cecalupo, che si occuperà della promozione dei rapporti con gli istituti scolastici, le associazioni giovanili e le nuove generazioni.

La decisione arriva dopo le manifestazioni studentesche che nelle scorse settimane hanno interessato la città, riportando al centro dell’attenzione il tema del dialogo tra ragazzi e istituzioni.

Un nuovo incarico dopo le manifestazioni studentesche

La necessità di rafforzare l’ascolto dei giovani era stata richiamata dallo stesso sindaco Radice durante il suo intervento alla cerimonia del IV Novembre. Le recenti mobilitazioni studentesche hanno infatti evidenziato l’importanza di mantenere aperti canali di comunicazione tra l’amministrazione comunale e chi frequenta le scuole del territorio.

Proprio durante queste manifestazioni, Cecalupo aveva già svolto un ruolo di collegamento tra il Comune e i gruppi di studenti coinvolti nell’organizzazione delle proteste. Ora quel ruolo viene formalizzato attraverso un incarico specifico, che il consigliere svolgerà in collaborazione con il sindaco, la giunta e, in particolare, con l’assessora Sara Borgio, titolare della delega ai Giovani.

Dalle scuole alle associazioni: cosa farà Pietro Cecalupo

Fra i principali compiti affidati al consigliere ci sarà quello di mantenere un confronto costante con i rappresentanti degli studenti nei consigli d’istituto, raccogliendo richieste, proposte e necessità della popolazione scolastica. L’obiettivo è fare in modo che le istanze dei ragazzi possano trovare uno spazio di ascolto e diventare, dove possibile, occasioni di progettazione condivisa con l’amministrazione.

Un altro ambito di intervento riguarderà la promozione dell’educazione civica e della cittadinanza attiva, attraverso iniziative pensate per avvicinare le nuove generazioni al funzionamento delle istituzioni democratiche locali. Fra le attività previste figurano simulazioni dei consigli comunali, incontri tematici e momenti di confronto pubblico, con l’intento di stimolare la partecipazione dei ragazzi alla vita della città. L’incarico non si limiterà al mondo scolastico. Cecalupo dovrà rafforzare anche i rapporti con le associazioni giovanili, i gruppi informali e le realtà sportive, culturali e di volontariato che operano sul territorio.

L’intenzione è intercettare idee e progetti provenienti direttamente dai giovani, favorendo il collegamento tra le loro iniziative e le attività dell’amministrazione comunale.

Il nuovo ruolo non comporterà costi aggiuntivi legati alla remunerazione del consigliere: Pietro Cecalupo non percepirà infatti alcun compenso per l’incarico ricevuto.