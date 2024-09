Dopo l'assalto al Postamat di Gudo, Ufficio Postale chiuso per lavori

La scorsa settimana il Postamat dell’ufficio Postale di Gudo Visconti è stato messo fuori uso da un’esplosione. I Malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte e sono fuggiti con quasi 40mila euro di bottino.

A seguito dell’esplosione l’ufficio postale e i servizi erogati sono momentaneamente sospesi.

“ Poste Italiane, ci ha comunicato che a causa degli ingenti danni subiti, l'Ufficio Postale di Gudo Visconti resterà chiuso a tempo indeterminato. A partire da oggi, lunedì 23 Settembre 2024, e durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà recarsi presso l'Ufficio postale di Rosate, sito in Via Giuseppe Garibaldi – ha spiegato il sindaco di Gudo Omar Cirulli - L'Amministrazione Comunale ha richiesto a Poste Italiane, di attivare nel territorio comunale un servizio sostitutivo mediante il posizionamento di un "Ufficio Postale Mobile" su furgone appositamente attrezzato come già accade in altre realtà. Abbiamo inoltrato questa richiesta per limitare i disagi ai clienti che vivono in paese e hanno difficoltà a muoversi e raggiungere altre sedi di Poste”.