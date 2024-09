Gudo Visconti : assalto al Postamat nel cuore della notte

Assalto al Postamat di Gudo Visconti . Alle 3:45 di questa notte, giovedì 19 settembre 2024, alcuni malviventi hanno fatto saltare con dell’esplosivo la cassa continua del bancomat dell’ufficio postale in Piazza Roma. Un grande boato avvertito chiaramente dai residenti, che ha spaccato il silenzio della notte nel piccolo comune del milanese.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe un lavoro effettuato da professionisti. I rapinatori sono scappati con un bottino che si aggira intorno ai 40 mila euro. L’auto usata dai rapinatori è stata individuata , ora l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione le immagini della telecamere del sistema di Videosorveglianza del Comune per tentata di individuare gli autori dell’assalto.

Fortunatamente nessun ferito. Lo stabile, divelto dall’esplosione, è stato dichiarato momentaneamente inagibile in attesa di verificare i danni alla struttura. Sono in corso le indagini da parte della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso unitamente alla Stazione dei Carabinieri di Rosate competente per territorio.

“Ho raggiunto il luogo alle 5, appena avuto notizia – spiega il sindaco Omar Cirulli - L’area è ora a disposizione per i rilievi ed è in fase di messa in sicurezza. Il comune metterà a servizio la video sorveglianza, seppur i varchi d’ingresso in Gudo abbiano già rilevato l’auto usata dai delinquenti. Ringrazio i Carabinieri e i vigili del fuoco per il pronto intervento. Nessuno si è fatto male ma i danni sono ingenti. Il 21 settembre, all’ufficio postale, dovevano iniziare i lavori del progetto Polis, che inevitabilmente adesso subiranno dei ritardi. Nel weekend era prevista anche la Festa d’autunno in quella zona, ci sarà ugualmente , ma alcune aree delimitate saranno interdette per questioni di sicurezza” .