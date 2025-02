Dopo l'aggressione al consigliere, il Comune lancia un appello

La vicenda è quella dei due giovani aresini (tra cui il consigliere comunale Pietro Polonioli) vittime di un’aggressione a fine settembre da parte di un gruppo di quattro ragazzi di Arese, di cui due risultati componenti del movimento “Blocco Studentesco”, formazione giovanile di CasaPound: aggressione che a fine gennaio ha portato all'arresto di una persona

"Un episodio di violenza grave che non ha precedenti nella storia di questa città, che da sempre è contraria a ogni forma di violenza, d’odio e di intolleranza. Una città per la pace e per il dialogo - ha rimarcato il Comune - Il Comune di Arese fa appello a tutti i cittadini e cittadine, agli studenti e alle studentesse, alle associazioni, alle forze politiche, economiche e sindacali della città che si sentono preoccupati per il clima d’odio manifestato in città e che vogliono ribadire con convinzione il proprio rifiuto a ogni forma di violenza contraria ai princìpi della nostra Costituzione antifascista, a una cultura che fa della sopraffazione l’alternativa al confronto libero e democratico, dell’indifferenza lo stato d’animo prevalente".