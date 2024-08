In largo anticipo rispetto alle previsioni, è stato riaperto nel tardo pomeriggio di sabato 2 agosto il ramo Cuggiono del canale derivatore (oggetto di recenti atti vandalici) grazie al contributo del personale di ETVilloresi, prodigatosi in queste ore per un celere ritorno alla normalità.

Dopo i vandalismi riaperto il derivatore di Cuggiono

Il primo agosto alcuni ignoti avevano creato dei danni ingenti al derivatore di Cuggiono che garantisce acqua per l'irrigazione dei campi per molti agricoltori: una balla di fieno era stata buttata nell'acqua deviandone il flusso ed erano stati rotte alcune chiuse.

Venerdì 2 agosto mattina un utente ha segnalato una sospetta mancanza d’acqua, che ha fatto scattare tutte le verifiche del caso da parte del personale consortile. Si è scoperta così una grossa balla di fieno nel canale diramatore 9 di Cuggiono, che ha rappresentato una vera e propria minaccia per la sicurezza stradale, considerata la significativa fuoriuscita d’acqua che ha raggiunto la SS336 Boffalora-Malpensa, e da lì tutta la lunga serie dei danni provocati alla rete derivata del Canale Villoresi.