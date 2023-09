Dopo i temporali interventi straordinari e bonifica alla scuola Gramsci

Interventi straordinari di pulizia e sanificazione alla scuola primaria Gramsci di Vittuone dopo gli ultimi temporali che si sono abbattuti sulla città.

Scuola allagata: bonifica in corso alla scuola Gramsci

La scuola primaria “Antonio Gramsci” è stata particolarmente colpita dall’ultimo evento atmosferico di straordinaria portata venerdì 15 settembre. Purtroppo eventi di questo tipo si stanno susseguendo in modo sempre più frequente e con effetti di gravità crescente. Gli immobili comunali ne risentono in modo particolare, soprattutto se si considera l’età degli edifici.

A seguito dell’evento dei giorni scorsi, tre aule della scuola primaria Gramsci sono state oggetto di danni derivanti dal ritorno di acque meteoriche provenienti da canali di gronda. Ancora una volta foglie provenienti dagli alberi nelle vicinanze hanno intasato i canali e provocato un allagamento del solaio di copertura. È da notare che proprio quest’estate era stato eseguito il regolare intervento di ispezione e pulizia. Ciononostante, la straordinaria forza del vento ha causato in brevissimo tempo l’intasamento e le conseguenze già descritte.

I tecnici, gli operai comunali e la ditta incaricata sono intervenuti immediatamente per le operazioni di bonifica.

Il trasferimento degli alunni in altre aule

Gli alunni sono stati trasferiti in altre aule disponibili e hanno potuto continuare regolarmente le lezioni.

Nella giornata di ieri, martedì 19 settembre, un sopralluogo guidato dal responsabile Lavori Pubblici dell’Ufficio tecnico comunale, Arch. Daniele Ciacci, ha verificato la situazione dopo gli interventi. Due delle tre aule interessate erano già state dichiarate agibili e disponibili per gli alunni. La terza aula, oggetto di maggiori danni, sarà interessata da maggiori lavori che comprendono la sostituzione del controsoffitto, che si completerà nei prossimi giorni e, comunque, entro la fine del corrente mese. L’Ufficio tecnico ha prontamente comunicato alla direzione della scuola l’agibilità delle aule.

Durante il sopralluogo, l’ingegnere strutturista, presente con i tecnici comunali per la verifica statica dei locali, ha potuto verificare e redigere una perizia sulla sicurezza dell’edificio. La perizia assicura la mancanza di pericoli per gli alunni. Nonostante i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi tempi, il tetto piano della scuola comunale risulta essere un punto debole dell’edificio. Le guaine di copertura sono state interessate da vari interventi di sostituzione fino al completo ripristino di tutto il tetto. Anche i canali sono stati oggetto di interventi, anche con nuove aperture e allargamento dei “troppo pieno”, che dovrebbero consentire il deflusso in emergenza delle acque in eccesso. La quantità di acqua caduta duranti gli eventi straordinari è purtroppo eccessiva. L’Ufficio tecnico ha già predisposto un nuovo intervento che dovrebbe consentire l’evacuazione delle acque senza che l’eccesso possa rigurgitare verso il solaio.

Gli alberi di alto fusto nelle vicinanze sono però sempre più frequentemente causa di intasamento dei canali, poiché le raffiche di vento particolarmente forte consentono il trasporto verso l’edificio e il velocissimo accumulo nei canali. Per cercare di ovviare, saranno intensificate le ispezioni e la pulizia.