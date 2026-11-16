A partire da martedì 17 novembre via Lainate, a Rho, verrà asfaltata in tutti i tratti che sono stati interessati, nei mesi scorsi, dagli scavi per i raccordi di CAP al nuovo pozzo idrico creato in prossimità dell’arteria stradale, oltre la Statale del Sempione.

Dalle 7 alle 18, per consentire lavori di asfaltatura e riqualificazione della pavimentazione stradale lungo via Lainate, potranno essere introdotti divieti di sosta con rimozione, senso unico o senso alternato, restringimenti della carreggiata e limite di velocità a 30 km/h.

La società CAP Holding ha organizzato il cantiere su via Lainate in quattro fasi: fase 1 a sud della SS33 del Sempione, fino all’incrocio con via Biringhello, fase 2 da via Biringhello, fino all’incrocio con via Stelvio, fase 3 lavori da via Stelvio, fino all’incrocio con corso Europa, fase 4 a nord della SS 33 del Sempione, fino all’incrocio con Strada Vicinale Cascina Fara.

Per ciascuna fase sono previsti circa sette giorni lavorativi, ma tutto dipende ovviamente dalle condizioni meteo.

“I lavori di ripristino dell’asfaltatura lungo via Lainate avranno ripercussioni sul traffico veicolare e comporteranno rallentamenti. Ci scusiamo per i possibili disagi – dichiara l’Assessora alla Mobilità Valentina Giro – Il personale dell’impresa sta collocando la cartellonistica necessaria a informare tutti gli automobilisti. Gruppo CAP, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Milano, ha lavorato su 2,3 chilometri per migliorare gli standard di erogazione del servizio e per risolvere le problematiche di bassa pressione nella zona nord, dismettendo alcuni impianti problematici della rete esistente. Ora l’acqua immessa rete è trattata con impianti di moderna concezione. L’ultima fatica riguarda ora l’asfaltatura: chiediamo ancora un po’ di pazienza da parte di tutti”.