"Dopo di noi onlus" protagonista con "Costruiamo il futuro"

La Fondazione "Dopo di Noi onlus" guidata da Corrado Bassi premiata a Milano nell'ambito del premio "Costruiamo il futuro" promosso dall'omonima Fondazione.

Campioni e solidarietà

A Milano al centro congressi Allianz Mico si è svolta ieri la giornata conclusiva del premio "Costruiamo il futuro" promosso dall'omonima fondazione presieduta dal senatore Maurizio Lupi. Per l'intero pomeriggio oltre 70 associazioni e fondazioni del terzo settore impegnate a fornire risposte ai bisogni e alle esigenze di famiglie, minori, giovani e adolescenti, anziani, disabili, malati sono state protagoniste di un appuntamento che ha permesso loro di farsi conoscere, di ricevere un riconoscimento economico grazie al sostegno degli sponsor dell'iniziativa, ed anche di incontrare i numerosi ospiti presenti alla giornata, fra cui la leggenda del calcio Paolo Maldini e altre personalità del mondo dello spettacolo e dello sport italiano.

Dopo di noi onlus

Fra i gruppi era presente anche la fondazione "Dopo di noi onlus" di Cornaredo , dal 2017 impegnata per l’autonomia delle persone con disabilità. Sul palco una delegazione di ben 45 persone, fra ragazzi, genitori e volontari del gruppo guidato da Corrado Bassi.

Dopo di noi onlus nasce nei territori dei Comuni di Cornaredo e Pregnana Milanese, su iniziative delle famiglie con figli disabili. Negli anni ha sostenuto diverse giovani e meno giovani nel proprio percorso di autonomia, nella ricerca di un'occupazione, di una casa, realizzando progetti verso l'indipendenza.

Cercasi casa

Dopo di noi sviluppa diversi tipi di percorsi per l'autonomia. Nata grazie al finanziamento ricevuto dal bilancio partecipativo promosso dal Comune di Cornaredo nel 2017, ad oggi conta due spazi appartamento a Magenta e Pregnana. Fra le priorità attuali c'è anche la ricerca di un nuovo appartamento nel Rhodense in cui condurre progetti di autonomia per i propri ragazzi: si cerca un immobile in affitto dotato di due camere e un soggiorno, e che sia accessibile. "Una ricerca che non si sta rivelando semplice" confida Bassi, che però non perde la fiducia nel sostegno che il territorio, in questi anni, ha saputo dare nelle occasioni in cui la fondazione Dopo di Noi ha organizzate iniziative per far conoscere il proprio impegno e raccogliere fondi per sostenerlo.