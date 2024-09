Dopo 67 anni chiude il bar Ghezzi

Un tratto di storia cornaredese lungo 67 anni giunge alla sua conclusione.

Domenica 15 settembre lo storico bar Ghezzi di piazza Libertà a Cornaredo abbasserà la saracinesca per l’ultima volta.

Storia cornaredese

La decisione è stata presa dalla titolare Emiliana Ghezzi, figlia di Angelo, che con la cognata gestì per anni il locale pubblico prima di affidarlo, negli ultimi 25 anni, alla figlia.

«Era una mattina del 1957, quella in cui il Bar Ghezzi, tirava su la cler per la prima volta. 67 anni di sorrisi, di chiacchiere, di confidenze, di risate e caffè, tanti tantissimi caffè. Angelo, il mio papà, li ha vissuti quasi tutti. Io 25 anni per intero! Sarà una sera del 2024, quella in cui il Bar Ghezzi, tirerà giù la cler per l’ultima volta. La sera del 15 settembre 2024. Dentro rimarranno i sorrisi, le chiacchiere, le confidenze, le risate e gli innumerevoli caffè di tutti i nostri affezionatissimi clienti» ha scritto sui social Emiliana comunicando la sua decisione.

Famiglia Ghezzi

Emiliana è praticamente nata e cresciuta in questo locale: dormiva nella culla mentre i genitori preparavano colazioni e caffè per i cornaredesi in piazza Libertà. Sino farsene carico insieme all’ex marito Rocco Piglialarmi, da tutti conosciuto come Nino.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Momenti belli, momenti estremamente difficili: il bar Ghezzi è comunque rimasto sempre un punto di riferimento per i cittadini cornaredesi.

"Grazie di cuore"

Ora la decisione di concludere l’esperienza.

Per Emiliana si apre un nuovo percorso di vita: le valutazioni su ciò che farà sono ancora tutte in corso. Intanto si gode questi ultimi giorni per salutare i tanti clienti che hanno voluto passare per un ultimo caffè, per ricordare i momenti vissuti insieme a papà Angelo, scomparso nel luglio dello scorso anno, o per chiedere di portare un saluto alla mamma.

«Vi ringrazio di cuore per tutti questi anni passati insieme e anche Angelo, il mio papà, sono sicura che ci guarda e sorride e qualche caffè, si, lo farà anche là!».

Il bar chiuderà domenica sera.

Il locale, ceduto a un altro commerciante cornaredese, resterà un esercizio pubblico. Seppur senza più la storica insegna sotto cui, dal 1957, si è dipanata la storia cornaredese.