Dopo 37 anni di servizio il Comune saluta l’educatrice Elisabetta Garbini

Dopo 37 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi sette come coordinatrice dell’asilo nido comunale «L’Arcobaleno», in settimana è andata in pensione l’educatrice Elisabetta Garbini; colonna portante e memoria storica degli istituti scolastici di Magenta.

Dopo 37 anni il Comune saluta Elisabetta Garbini

Un percorso professionale lungo e ricco di impegno dedito ai più piccoli e alle loro famiglie, che lo stesso sindaco Luca Del Gobbo ha voluto ricordare durante l’incontro che Garbini ha avuto in municipio assieme al segretario generale dell’Ente Diana Naverio, al vicesindaco Enzo Tenti e agli assessori Mariarosa Cuciniello, Stefania Bonfiglio, Simone Gelli e Giampiero Chiodini.

Queste le parole di gratitudine del primo cittadino nei confronti dell’educatrice:

«A nome dell’Amministrazione e della Città di Magenta desidero ringraziarla per la professionalità, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il suo lavoro in tutti questi anni. La sua presenza è stata un punto di riferimento prezioso per i bambini, le famiglie e per le colleghe. Con altrettanto affetto le rivolgiamo i nostri migliori auguri per questo nuovo capitolo della vita, certo che saprà viverlo con la stessa energia e passione che l’hanno accompagnata nel suo percorso professionale».

E ora non resta che augurare un buon e meritato riposo all’ormai ex educatrice Garbini, anche se è probabile che, in fondo, questo ruolo non riesca mai a diventare «ex» ma le rimanga nei ricordi e soprattutto nel cuore per tutta la vita.