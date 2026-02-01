Dopo 35 anni di duro lavoro al pronto soccorso di Rho Clara Cassisi va in pensione

Una persona stimata, una donna determinata diretta ma ben voluta da tutti, una persona molto empatica pur nella sua serietà sul lavoro. Dopo 35 anni al servizio degli altri al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, quello di domani, sabato sarà l’ultimo giorno di lavoro per Clara Cassisi, 67 anni.

«Lavorare con lei è sempre stato un piacere in quanto sempre molto disponibile pur essendo la più anziana per gli anni di servizio non ha mai sfruttato la sua anzianità nemmeno con i nuovi arrivati – raccontano i colleghi del pronto soccorso rhodense – Una collega sempre presente, in 35 anni di attività è stata assente per malattia forse solamente un mese. Ha lavorato anche quando non stava molto bene perchè molto corretta nei confronti dei colleghi che sapeva avrebbe messo in difficoltà, stando a casa, perché come è risaputo molto spesso in Pronto Soccorso il numero del personale è ridotto rispetto a quello che dovrebbe essere».

«Nei tantissimi problemi familiari che ha avuto in questi anni ha dedicato la sua vita soprattutto all’ospedale che era la sua seconda casa – proseguono gli amici e colleghi del pronto soccorso di Rho – Difficilmente discuteva con i pazienti con cui si sa non è facile spesso avere a che fare soprattutto in un reparto come il nostro che è molto criticato per le tempistiche e per i tempi di attesa. Una donna che ha visto veramente di tutto, ha un bagaglio di esperienze a volte tragico a volte triste, una donna che ha aiutato i malati in tante situazioni anche in quella drammatica del Covid, non è mai mancata una volta. Una donna legata alla sua famiglia che domani, sabato, sarà salutata da tutti i colleghi, che negli anni sono diventati degli amici, con un arrivederci a presto, vienici a trovare in quella che è stata la tua seconda casa, ci mancherai parecchio».