Dopo 20 anni i Carabinieri riportano a Barbaiana il dipinto del Cristo morto

È stato restituito dai Carabinieri dopo 20 anni a don Fulvio Rossi, parroco della Parrocchia di San Bernardo di Lainate, frazione Barbaiana, il dipinto raffigurante compianto sul Cristo morto.

Il Cristo morto torna a Barbaiana

Rubato più di venti anni fa proprio dalla Parrocchia di San Bernardo, l’opera rappresenta un compianto sul Cristo morto, realizzata con la tecnica dell’olio su tela da un autore ignoto, del XVII secolo.

Era il marzo del 2001 quando ignoti malfattori si erano introdotti nel luogo di culto durante l’apertura ai fedeli ed avevano asportato l’opera collocata nel transetto laterale.

Il vuoto lasciato in quel transetto verrà così colmato dopo oltre 20 anni così che i fedeli e tuti i cittadini potranno tornare ad ammirare quel compianto, parte integrante della Parrocchia e di quella intera comunità. Questo risultato è stato possibile grazie ai quotidiani controlli dei siti di e-commerce e delle maggiori case d’aste da parte del personale del Nucleo TPC di Monza che una volta individuata l’opera e grazie alla consultazione della Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l’ha comparata con le immagini in essa presenti scoprendo come il Compianto fosse proprio quello oggetto del furto denunciato nella mattina di quel lontano 27 marzo 2001..