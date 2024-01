"Donna sicura", altro record di partecipazione al corso di difesa personale

"Donna sicura", oltre 60 partecipanti al corso di difesa personale promosso dal Comune di Cerro Maggiore e associazioni.

"Donna sicura", altro record

Sì è conclusa la terza edizione del progetto "Donna sicura", organizzato dall’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore e dalle associazioni cerresi Fudoshin e Amici dello Sport quest’anno le partecipanti sono state oltre 60 (nella foto), oltre ogni aspettativa.

La soddisfazione degli organizzatori

"Il progetto si pone diversi obiettivi, egualmente importanti: riuscire e riconoscere situazioni problematiche, saperle affrontare nel giusto modo, con solide basi di autodifesa e fiducia in sé stesse ovviamente continuando a sensibilizzare su tutte le attività poste in essere contro la violenza sulle donne e contro la violenza di genere - afferma l’assessore allo Sport Daniel Dibisceglie - La nostra Amministrazione, oltre a continuare a sostenere le iniziative della Rete antiviolenzza Ticino-Olona, ha promosso, con il supporto attivo delle associazioni sportive locali, nuovi progetti di inclusione, aggregazione e socializzazione come quello di 'Donna Sicura'. La formazione alla disciplina che è alle basi del karate e delle arti marziali può essere d’aiuto a tutte le donne che hanno partecipato in questi anni al progetto, anche se speriamo di non averne mai le prove".