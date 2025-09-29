“Donna Carla” ha spento 107 candeline e ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV

Carla Maria Musazzi, una delle pochissime imprenditrici italiane del ’900 e Cavaliere del Lavoro dal 1990, celebre in tutto il mondo per le calze Rede sul territorio di Parabiago, ha compiuto 107 anni nei giorni scorsi

Carla Maria Musazzi, una delle pochissime imprenditrici italiane del ’900 e Cavaliere del Lavoro dal 1990, celebre in tutto il mondo per le calze Rede sul territorio di Parabiago, ha compiuto 107 anni lo scorso 14 settembre.

Un traguardo eccezionale impreziosito dalla benedizione del Papa

In occasione di questo traguardo eccezionale, ha ricevuto nei giorni scorsi – visibilmente emozionata – la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Leone XIV, consegnata direttamente dal sindaco Raffaele Cucchi e dal presidente del Consiglio comunale della Città di Parabiago Adriana Nebuloni alla presenza dei nipoti Michele e Giovanni.

La data di nascita analoga a quella del Santo Padre

Una curiosa e toccante coincidenza: la Signora Carla, vedova Re Depaolini, è nata il 14 settembre, lo stesso giorno del Santo Padre. Un destino segnato dalla storia e dall’eccellenza: la sua impresa, celebre in tutto il mondo per le calze Rede, continua ancora oggi a essere un simbolo del Made in Italy.

“Ho sempre lavorato, anche durante la guerra, quando bisognava fornire ai soldati le calze idonee”

Come le piace ricordare: “Ho sempre lavorato, anche durante la guerra, quando bisognava fornire ai soldati calze idonee”.