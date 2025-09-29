“Donna Carla” ha spento 107 candeline e ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV

Carla Maria Musazzi, una delle pochissime imprenditrici italiane del ’900 e Cavaliere del Lavoro dal 1990, celebre in tutto il mondo per le calze Rede sul territorio di Parabiago, ha compiuto 107 anni lo scorso 14 settembre.
Un traguardo eccezionale impreziosito dalla benedizione del Papa
In occasione di questo traguardo eccezionale, ha ricevuto nei giorni scorsi – visibilmente emozionata – la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Leone XIV, consegnata direttamente dal sindaco Raffaele Cucchi e dal presidente del Consiglio comunale della Città di Parabiago Adriana Nebuloni alla presenza dei nipoti Michele e Giovanni.