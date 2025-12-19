Donato al blocco operatorio dell’ospedale un nuovo massaggiatore automatico

La madre di Nicolò, Sonia Oldrini, infermiera del Blocco Operatorio Generale di Legnano, ha scelto di trasformare un’esperienza personale e dolorosa in un gesto di sostegno verso pazienti e operatori

L’Associazione di Volontariato MeLa Gioco ha donato al Blocco Operatorio dell’ASST Ovest Milanese un massaggiatore automatico LUCAS destinato al supporto cardiologico avanzato del paziente critico.

MeLa Gioco nasce per ricordare Nicolò Sartori, assistito presso la nostra Azienda nelle fasi della sua malattia. L’associazione concretizza questo ricordo promuovendo iniziative a favore dei bambini e delle famiglie, dello sport e della prevenzione medica, a favore dell’inclusione sociale e per supportare il diritto all’istruzione con l’assegnazione di borse di studio.

La madre di Nicolò, Sonia Oldrini, infermiera del Blocco Operatorio Generale di Legnano, ha scelto di trasformare un’esperienza personale e dolorosa in un gesto di sostegno verso pazienti e operatori, rinsaldando un legame profondo con la nostra struttura.

Un aiuto in situazioni di emergenza

Il dispositivo LUCAS, progettato per garantire compressioni toraciche di alta qualità durante la rianimazione cardio-polmonare, “rappresenta un supporto rilevante nelle situazioni di emergenza, migliorando la sicurezza del paziente e permettendo al team sanitario di concentrarsi sulle manovre avanzate nelle fasi critiche” – ha commentato il Direttore Sanitario Valentino Lembo.