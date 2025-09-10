Donate panchine in miniatura al Comune in segno di vicinanza

Sorpresa nella giornata di oggi per il sindaco di San Vittore Olona, Marco Zerboni, che ha ricevuto in dono tre panchina in miniatura realizzate a mano da un cittadino.

“Questa mattina abbiamo avuto la splendida sorpresa di questa donazione di manufatti al comune da parte di un cittadino molto attento ai progetti comunali – ha fatto sapere il sindaco Marco Zerboni – Michele Tunzi , classe 1941, ex maresciallo dell’esercito italiano impegnato da sempre nella vita comunitaria di San Vittore Olona (volontario per tanti anni presso la Croce Azzurra) avendo attenzionato i progetti realizzati dalla nostra amministrazione sulla colorazione di rosso di alcune panchine del comune per il contrasto alla violenza sulle donne e sulla colorazione di alcune panchine di viola per il progetto gentilezza in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Carducci, ha realizzato queste miniature che esporremo nei luoghi pubblici (Bilbioteca e casa Comunale) a monito dei valori che rappresentano per la cittadinanza tutta. Ci sentiamo quindi di ringraziare Michele per il suo impegno e la dedizione e per l’esempio di cittadino che si prende carico di contribuire per il suo pezzetto al benessere della comunità intera diffondendo valori positivi e che servono di esempio a ciascuno di noi”.