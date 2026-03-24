Con l’avvicinarsi della Pasqua, torna a Bareggio un’iniziativa che parla di cuore, comunità e solidarietà. L’associazione Volti Ambrosiani promuove anche quest’anno la raccolta solidale “Dona un Uovo”, un invito aperto a tutti a compiere un piccolo gesto capace di portare grande gioia.

“Dona un uovo”: l’iniziativa per rendere più dolce la degenza in pediatria

Dal 3 al 31 marzo, chiunque potrà partecipare donando un uovo di Pasqua: un pensiero semplice, ma prezioso, che sarà destinato alle associazioni e ai reparti pediatrici degli ospedali del territorio. Un modo concreto per far sentire la propria vicinanza ai bambini e alle famiglie che stanno affrontando momenti difficili.

Dietro ogni uovo donato c’è molto più di un regalo: c’è un messaggio di speranza, di attenzione e di comunità. È proprio questo lo spirito dell’iniziativa: ricordarci che, insieme, possiamo davvero fare la differenza.

Punti di raccolta a Bareggio:

M.G. Service – Via Don Sturzo 24

Priscilla – Via Manzoni 12

S.O.S Sciuramaria – Via IV Novembre 105

Workout Bareggio – Via Matteotti 160

Dancing Soul ASD – Via Re di Puglia 10

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, commercianti e realtà del territorio. Partecipare è semplice, ma il valore del gesto è enorme.

Social: Volti Ambrosiani / @voltiambrosiani