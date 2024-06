Don Paolo Brambilla si prepara all’addio

Le comunità parrocchiali di Cassinetta di Lugagnano e Albairate salurano don Paolo Brambilla.

Don Paolo sarà trasferito dai due Comuni, dei quali è parroco rispettivamente dal 2014 e dal 2018, e andrà nella Comunità pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza. A riguardo del trasferimento, don Paolo racconta di avere sentimenti contrastanti, ma di vivere il cambiamento come un’occasione di crescita e rilancio:

«Raccogliere i sentimenti non è molto semplice; resta comunque vero che ogni cambio di Parrocchia per i preti e di parroco per le comunità è un'occasione di rilancio, di non lasciare che sia l'abitudine a tracciare il cammino, un'occasione per tutti per rimettersi in gioco. Questo, vissuto nella fede nell'unico Vangelo, aiuta a domandarci cosa voglia il Signore per noi e per la sua Chiesa. E dunque fa bene. A tutti». Per don Paolo a contare di questi anni non sono stati tanto i singoli episodi, ma piuttosto la quotidianità: «C'è stata la trama del quotidiano: accompagnare la vita delle persone che mi sono state affidate e sentirmi accompagnato dall'affetto e dalla comune fede nel vangelo di Gesù dai cristiani della comunità. Forse, se dovessi scegliere, segnalerei la possibilità e la grazia che mi è stata data (per tre volte di seguito, anche se adesso devo interrompere l'ultima) di poter accompagnare un giovane nell'ultimo tratto del suo cammino di formazione seminaristica (la quinta teologia e l'anno di diaconato); così ho potuto sperimentare e vivere - per come sono stato capace, una forma di paternità spirituale che è stata molto preziosa».