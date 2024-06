Ad Albairate sgomberate aree occupate dai nomadi

Mattina di intenso lavoro per le forze dell’ordine che hanno eseguito un ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Albairate per liberare due aree nella zona Marcatutto, adiacenti alla stazione Ferroviaria, occupate abusivamente da nomadi.

Carabinieri di Abbiategrasso, Sedriano e la Polizia Locale di Albairate, oggi mercoledì 5 giugno 2024, hanno agito senza particolari intoppi. Tutto è filato liscio. Solo qualche tensione quando qualche rappresentante dei nomadi che occupavano l’area non voleva andarsene perché non gli partiva la macchina, ma poi tutto è rientrato e nella massima sicurezza le due aree sono state sgomberate.

Le casa viaggianti erano li da oltre un mese , dopo la convocazione del sindaco Falvio Crivellin, la scorsa settimana, ad una riunione con il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura, l’operazione è stata autorizzate e oggi eseguita.

“Era necessaria un’azione urgente per ristabilire sicurezza, decoro ambientale ed igenico – Afferma soddisfatto Crivellin - Come abbiamo fatto lungo la sp 114, ora posizioneremo dei New Jersey in cemento, come barriera per impedirne l’accesso. Sono state sgomberate una decina di roulottes, nessuna problema particolare da segnale durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro straordinario”