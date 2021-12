Don Marco Longoni, calorosa accoglienza per il nuovo parroco

San Vittore Olona

Corteo, autorità civili e militari in piazza e Messa come benvenuto alla nuova guida della comunità di fedeli

Don Marco Longoni, nuovo parroco di San Vittore Olona, accolto dalla sua nuova comunità.

Don Marco Longoni, l'ingresso ufficiale

Ingresso ufficiale per don Marco Longoni, il nuovo parroco di San Vittore Olona. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre 2021: il sacerdote, già operativo in paese da settembre, è stato accolto dalla comunità in maniera calorosa. Alle 15.30 corteo da piazza Cardinal Ferrari, dove il nuovo parroco è stato affiancato dal vescovo Luca Raimondi, da don Luigi Verga (che in questi mesi ha svolto l'incarico di amministratore parrocchiale), da don Alain Youssuffa, dalle suore e da alcuni cittadini. Poi l'arrivo in piazza della chiesa parrocchiale dove ad accoglierli vi era il Complesso bandistico sanvittorese e il sindaco Daniela Rossi insieme agli assessori Marco Rotondi (Bilancio) e Daniela Colombo (Istruzione e Polizia locale), i consiglieri di maggioranza Laura Dell'Oro e Mara Monticelli, il comandante dei Carabinieri di Cerro Maggiore Antonino Lisciandro, la Polizia locale, gli Scout Legnano 1 e altri cittadini e associazioni. Poi si è celebrata la Messa.

Le emozioni della giornata

"Diamo oggi il nostro benvenuto a don Marco - ha dichiarato il sindaco - Qui troverà senz'altro degli ottimi parrocchiani, il nostro augurio è quello che diventino anche ottimi amici". "Ringrazio tutti per l'accoglienza - le parole di Longoni - In queste settimane sto conoscendo la nuova comunità, anche le visite nelle abitazioni in occasione delle benedizioni natalizie, su richiesta, sono occasioni di dialogo e conoscenza".

Originario di Gerenzano, Longoni (che ha lasciato le parrocchie di i Bardello, Bregano e Malgesso in provincia di Varese) prende il posto dell'ex parroco don Giuseppe Pediglieri che aveva chiesto di essere destinato altrove (lui il successore di don Davide Bertocchi, trasferitosi in provincia di Napoli per studio); tra Pediglieri e Longoni si è visto all'opera don Verga, come detto, come amministratore parrocchiale.

Le foto: