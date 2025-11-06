Le comunità parrocchiali di San Giorgio Martire in Bernate Ticino e della Beata Vergine Immacolata in Casate si preparano a vivere una giornata di grande festa e di profonda condivisione in occasione dell’ingresso ufficiale del nuovo parroco, don William Maggioni, che si terrà domenica 9 novembre.

Don Maggioni è il nuovo parroco di Bernate e Casate

Dopo alcune settimane di conoscenza e di primi incontri con i fedeli, il giovane sacerdote sarà accolto in modo solenne dalle due parrocchie che, da settembre, fanno parte del suo nuovo cammino pastorale. Originario di Mantegazza con Rogorotto, don William è sacerdote dal 2006 e arriva a Bernate Ticino dopo aver svolto il ministero di vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale di Limido Comasco, dove ha maturato una significativa esperienza pastorale a contatto con i giovani, le famiglie e le associazioni parrocchiali.

La sua nomina rappresenta per la comunità bernatese un momento di rinnovamento e di continuità nella fede, un’occasione preziosa per riprendere con entusiasmo il cammino di crescita spirituale e comunitaria, fondato sull’ascolto, sull’accoglienza e sulla partecipazione attiva di tutti.

Il programma della giornata prevede l’accoglienza ufficiale del nuovo parroco alle ore 15.30 presso la Parrocchia di Casate per poi spostarsi, alle 16.30 presso la statua del Sacro Cuore, dove don William riceverà il saluto ufficiale dalle autorità civili e militari. Da lì si formerà un corteo che raggiungerà la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire.

Nel pomeriggio la messa di immissione

Alle ore 17 avrà inizio la Santa Messa solenne con il rito d’immissione del nuovo parroco, presieduta dal Vescovo Luca Raimondi. Sarà un momento di profonda preghiera e di ringraziamento per il dono di un nuovo pastore chiamato a guidare la comunità nella quotidianità della fede. Al termine della celebrazione, tutti i cittadini, i gruppi e le associazioni sono invitati a partecipare a un momento conviviale nelle Sale Nobili, occasione per incontrare personalmente don William Maggioni e condividere con lui i primi passi di questo nuovo percorso comunitario.

La giornata dell’ingresso rappresenta per Bernate Ticino e Casate non solo un passaggio istituzionale, ma soprattutto un segno di unità, speranza e fraternità cristiana, che coinvolge l’intera comunità nella gioia dell’accoglienza reciproca.