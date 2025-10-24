Don Luigi Colombo ha festeggiato i suoi 80 anni in tv

L'idea della lettera alla trasmissione "E' sempre mezzogiorno" di Rai 1 si è trasformata in un momento speciale

Don Luigi Colombo di San Lorenzo a Parabiago ha festeggiato i suoi 80 anni… in tv.

“Non sapevo nulla, poi è arrivata questa graditissima sorpresa”

“Non mi aspettavo nulla. E’ stata la signora Nadia a contattare la redazione del programma. Non ci sperava nemmeno lei, ma la cosa è poi proseguita. Mi hanno lasciato all’oscuro di tutto. Si sono limitati a dirmi che ero convocato in sala famiglia per un incontro e lì mi hanno fatto questa graditissima sorpresa”, così il sacerdote della frazione parabiaghese ha commentato l’esperienza vissuta sotto i riflettori della Rai e in particolare del programma “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici.

L’idea della lettera alla trasmissione si è trasformata in un momento speciale

Tutto è partito con la lettera inviata dalla parrocchiana alla produzione del format che va in onda sulla televisione pubblica. Lettera che conteneva la richiesta di fare recapitare a don Luigi una torta speciale, firmata dalla pasticceria di Sal de Riso in Costiera Amalfitana. Da lì il “tranello”, coi frequentatori dell’oratorio che hanno chiamato Colombo col pretesto di una riunione mettendo poi a segno il piano, quello voluto per festeggiare sia il traguardo dei suoi 80 anni che quello dei 55 di sacerdozio. Quindi l’arrivo del Mastro pasticcere e la realizzazione vera e propria di questo momento davvero speciale.

Don Maurilio Frigerio e don Luigi Colombo insieme durante i festeggiamenti per i 55 di sacerdozio di quest’ultimo