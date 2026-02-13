All’incontro interverranno anche Sara Manisera, giornalista e attivista del Comitato Bene Comune, e Pietro Basile, referente di Libera Milano

In occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti farà tappa al cinema Al Corso di Abbiategrasso, uno dei comuni coinvolti nell’inchiesta Hydra.

Don Luigi Ciotti ospite al cinema Corsi per ricordare le vittime delle mafie

All’incontro interverranno anche Sara Manisera, giornalista e attivista del Comitato Bene Comune, e Pietro Basile, referente di Libera Milano. A introdurre la serata sarà Lorenzo Rotella, presidente del Comitato Bene Comune. L’evento è a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.