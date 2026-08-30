Don Giovanni assistente ecclesiastico Unitalsi

Don Giovanni diventa assistente ecclesiastico dell’Unitalsi.

Unitalsi

Un nuovo e significativo incarico per don Giovanni Calastri, coadiutore delle parrocchie di Cornaredo.

Don Giovanni Calastri

Dal 27 luglio 2026, infatti, il sacerdote è stato nominato Assistente Ecclesiastico della Sottosezione UNITALSI di Magenta/Rho, realtà impegnata da anni nel servizio ai malati e nella promozione dei pellegrinaggi, in particolare verso i grandi santuari mariani.Un incarico che si inserisce con naturalezza nel ministero pastorale di don Giovanni, chiamato ad accompagnare spiritualmente volontari, ammalati e pellegrini, mettendo al centro la preghiera, la carità e la vicinanza concreta a chi vive la sofferenza.

Comunità pastorale Santi Apostoli

Alla notizia si unisce la gioia della Comunità Pastorale Santi Apostoli di Cornaredo e San Pietro all’Olmo, che desidera accompagnare don Giovanni con la preghiera e rivolgergli i più sinceri e fervidi auguri per questo nuovo servizio ecclesiale. Un incarico che rappresenta anche una bella occasione per portare, attraverso il mondo dei pellegrinaggi e della carità, la testimonianza della comunità cristiana del nostro territorio.