Don Emiliano Redaelli lascia l'oratorio: l'annuncio della Comunità pastorale

Novità in arrivo per la Comunità Pastorale di Magenta . Da settembre don, coadiutore di don, lascerà la Città della Battaglia dopo un decennio per dirigersi a Cormano, dove proseguirà la sua attività pastorale.

È questo quanto contenuto nella comunicazione del Vicario Episcopale e Vescovo Ausiliare, monsignor Luca Raimondi, che ha scritto una comunicazione ufficiale a proposito diretta ai fedeli della comunità pastorale Santa Gianna Beretta Molla e San Paolo VI. Di seguito la lettera dell'ecclesiastico:

“Cari fedeli vi raggiungo con questa lettera per una comunicazione da parte del nostro Arcivescovo sua Ecc. Mons. Mario Delpini. Dal prossimo mese di settembre il vostro vicario parrocchiale, don Emiliano Redaelli, lascerà la città di Magenta. Nel medesimo periodo egli sarà nominato vicario parrocchiale della comunità pastorale Visitazione di Maria Vergine nella città di Cormano. Ringrazio di vero cuore don Emiliano per gli anni di ministero spesi in mezzo a voi e lo ringrazio, altresì, per la sua pronta disponibilità e obbedienza a questa nuova chiamata del vescovo, senza esitazioni e con slancio generoso. Rendendo grazie a Dio e alla Chiesa di Milano, nonostante la scarsità di clero giovane, riusciremo a sostituire don Emiliano con un altro prete che si occuperà della pastorale giovanile di Magenta".