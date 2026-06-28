Don Emauele Guido arriva in paese, il benvenuto del sindaco

Don Emauele Guido arriva a Cerro Maggiore, il benvenuto del sindaco.

Don Emauele Guido arriva in paese

Don Emanuele Guido è il prete novello che sarà attivo nella Parrocchia e negli oratori di Cerro. Ha 26 anni, originario di Crugnola di Mornago, in provincia di Varese, ha in tasca il diploma di Perito Agrario conseguito all’Istituto Mendel di Villa Cortese.

Da due anni, prima nelle vesti di seminarista e poi in quelle di diacono, è stato attivo a Nerviano. Don Emanuele ha lavorato anche in fattoria, e dopo la sua ordinazione è arrivato – per la prima Messa nel suo paese – a bordo di un trattore. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel Duomo di Milano il 13 giugno, ieri, giovedì, Guido ha saputo che la sua destinazione sarà Cerro.

Nelle scorse settimane la comunità di Cerro e Cantalupo avevano salutato la partenza di don Daniele Saleri e don Pietro Paliwoda.

Il benvenuto del sindaco

“Con grande piacere do il benvenuto a don Emanuele, che da oggi inizia il suo ministero nelle Parrocchie di Cerro Maggiore e Cantalupo – afferma il sindaco Nuccia Berra – L’annuncio è stato dato oggi dall’Arcivescovo Mario Delpini. Da settembre don Emanuele succederà a don Daniele alla guida dei nostri due oratori, ma già da oggi sarà presente nella nostra comunità per iniziare a conoscere il territorio e le persone. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza gli rivolgo i migliori auguri per questo nuovo percorso. Sono certo che troverà una comunità accogliente e disponibile, pronta a camminare insieme a lui. Buon ministero, don Emanuele!”.