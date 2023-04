Don Alessio Albertini predica "Coraggio e avanti"

Lunedì 17 aprile 2023, all’oratorio San Domenico di Legnano, incontro con Don Alessio Albertini per affrontare il tema della sconfitta, nello sport e nella vita, in un’ottica di positività, lavoro di squadra e ripartenza.

La presentazione del libro di Don Alessio Albertini

Saranno presenti alla serata Don Albertini, suo fratello Demetrio, ex calciatore del Milan e della nazionale. Con loro ci saranno gli animatori dell’oratorio, educatori e genitori, dirigenti sportivi e allenatori, insegnanti e catechisti.

Il libro è un volume agile ed emozionante, con storie sportive e laboratori pratici che sono un invito ai ragazzi d’oggi a non mollare, anche quando si pensa che tutto è perduto, anche quando sul più bello l’entusiasmo svanisce e si fa sentire la fatica. Perché, per andare lontano, ci vuole coraggio: in primis, quello di prendere la mano di chi abbiamo vicino e ce la tende.

È così che don Alessio Albertini raccoglie l’invito di papa Francesco agli adolescenti, durante l’incontro in Piazza San Pietro il 18 aprile 2022: «Illuminate le paure», scendete in campo, siate i protagonisti della vostra vita, fate gioco di squadra! «Lo sport non è solo salute e divertimento, risultati e classifica, ma occasione straordinaria per incoraggiare chi sta provando la paura di una finale, l’emozione per un gesto tecnico difficile, la delusione di una sconfitta. Lo sport non è solo bello quando si vince, ma soprattutto quando insegna a mettercela tutta e perché dopo una sconfitta offre ancora la possibilità di rialzarsi e riprovare a vincere.»

La storia di Don Alessio

Alessio Albertini nasce a Besana Brianza (Mb) nel 1967, da papà Cesare e mamma Giuseppina. Fratello di Demetrio (ex calciatore del Milan) e di Gabriele (presidente della Pro Sesto Calcio). Viene consacrato prete dal cardinale Carlo Maria Martini nel 1992 e destinato all’oratorio di Barbaiana (1992-1999) e Milano San Gregorio Barbarigo (1999-2010). Dopo una breve parentesi a Monza nel 2012, viene nominato dai vescovi italiani Assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, il più grande ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana. Da allora divide il suo tempo tra la comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Pero (Mi) e la sede del Csi (Roma).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.