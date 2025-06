Don Achille Fumagalli nuovo parroco al posto di don Enrico Vertemati in pensione

Don Achille Fumagalli sarà il nuovo parroco di Rescaldina al posto di don Enrico Vertemati che andrà in pensione.

Don Achille Fumagalli il nuovo parroco

Sarà don Achille Fumagalli il nuovo parroco di Rescaldina. L'annuncio è stato dato in queste ore ai fedeli. Lui, da settembre, a prendere il posto dell'attuale parroco don Enrico Vertemati che andrà in pensione. Don Fumagalli è attualmente parroco a Bussero.

L'annuncio del Vescovo

"Dal prossimo mese di settembre l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini accoglierà le dimissioni per raggiunti limiti di età (secondo il diritto canonico) del vostro parroco don Enrico Vertemati - ha annunciato il vicario episcopale e vescovo ausiliare don Luca Raimondi ai fedeli - Ringrazio di cuore don Enrico per il servizio reso alle vostra comunità pastorale e comunico che, sempre da settembre, egli risiederà ancora a Rescaldina mettendosi a disposizione per i bisogni ministeriali della vostra comunità. Sono certo che saprete come ringraziarlo per gli anni spesi come parroco. Nel medesimo periodo, la comunità pastorale avrà un nuovo responsabile e parroco: si tratta di 𝐝𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐮𝐦𝐚𝐠𝐚𝐥𝐥𝐢. Don Achille ha 51 anni ed è originario di Osnago in Brianza; è diventato prete nel 1999 e attualmente è parroco a Bussero.

Cari fedeli accogliamo queste notizie con la preghiera per chi lascia un incarico e per chi lo assume certi che il Signore non farà mancare nulla alla sua Chiesa. Tutti siamo chiamati a rinnovare l'impegno per la vita della nostra Chiesa locale".